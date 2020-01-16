Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова после истечения сроков ее полномочий планирует посвятить себя семье и внукам, отдохнуть после десяти лет плодотворной работы. Об этом она заявила в четверг, 16 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пока буду на пенсии. У меня двое несовершеннолетних детей, две внучки. Конечно, есть предложения на преподавательскую работу, в благотворительные фонды, но после такой напряженной работы за десять лет хочется побыть дома и позаниматься своими детьми. Пока реальных предложений нет», — сказала корреспонденту агентства Светлана Агапитова.

Также детский омбудсмен добавила, что предложений о трудоустройстве в Смольный ей не поступало.

В конце января срок полномочий действующего уполномоченного по правам ребёнка истекает. Согласно законодательству, один и тот же человек занимать должность более двух сроков не может, поэтому Светлана Агапитовна будет вынуждена покинуть пост.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов планирует предложить Законодательному собранию на должность детского омбудсмена кандидатуру вице-губернатора по социальным вопросам Анны Митяниной, когда это произойдёт — пока не ясно. Однако если будет лишь один кандидат, выборы нового уполномоченного будут признаны несостоявшимися.

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