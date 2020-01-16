Иркутск, , 12:27 — REGNUM Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев считает, что в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал главное: «Должен быть прямой диалог власти и граждан, мы должны слышать друг друга и действовать сообща».

По его словам, которые цитирует губернаторская пресс-служба, важные задачи поставлены в сферах здравоохранения, образования, демографии.

«Мы должны сделать всё, чтобы с января эти задачи начали выполняться. Это касается и материнского капитала, и бесплатного питания, и создания комфортных условий обучения для нашего будущего поколения», — отметил новый глава Приангарья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, после которого последовала отставка правительства.