Симферополь, , 12:25 — REGNUM Власти Крыма должны выполнить поручения президента России, озвученные в послании президента России Федеральному Собранию, в кратчайшие сроки. Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы должны обеспечить выполнение поручений главы государства на региональном уровне в максимально сжатые сроки. Как отметил Владимир Владимирович, темпы изменений должны нарастать с каждым годом», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан, в частности на мерах поддержке семей с детьми, педагогов, развитии системы социальных контрактов, изменениях в системе подготовки медицинского образования, направленных на решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении. Также он предложил реформировать Конституцию. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя ФНС Михаила Мишустина.

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