Москва, , 12:23 — REGNUM Закрепление в Конституции статуса и роли Госсовета стоит рассматривать в контексте не только предстоящих в будущем перемен в руководстве страны, но и региональной политики последних лет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявления Владимира Путина в послании Федеральному собранию, высказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Недаром и Владимир Путин обозначил данный вопрос в рамках задачи «кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне». Публично-политическая роль Госсовета стала меняться на фоне расширения практики круговорота кадров с периодическим переходом федеральных чиновников на губернаторские посты. Так, участвуя в деятельности Госсовета, губернаторы с опытом работы в федеральных ведомствах могут получить дополнительный статус, в том числе возглавляя рабочие группы по разработке значимых направлений федеральной политики, созданные в рамках этой структуры», — отметил эксперт.

Нейжмаков также предложил обратить внимание на то, что «в последнее время многие значимые инициативы Владимира Путина (в том числе в социальной сфере) обсуждались на заседаниях президиума Госсовета».

"Вспомним хотя бы расширенное заседание президиума Госсовета по проблемам системы здравоохранения, проходившее осенью 2019 года в Светлогорске. То есть за последний год была проделана целенаправленная работа, чтобы, по крайней мере, в медийно-экспертной среде изменилось восприятие Госсовета — в качестве не только дополнительной площадки по взаимодействию Кремля с главами регионов, но и одной из платформ по разработке федеральной политики по значимым направлениям. Например, чуть более года назад, в декабре 2018 года, было принято распоряжении о создании в Госсовете рабочих групп», — уточнил Нейжмаков.

Аналитик также напомнил, что «мировая практика знает примеры закрепления в Конституции статуса консультативных и совещательных органов»:

"Вспомним хотя бы Экономический, социальный и экологический совет во Франции. Важно, будет ли в итоге в российской Конституции просто прописан статус Госсовета в нынешнем виде или эта структура получит дополнительные прерогативы. Реплика и.о. вице-премьера Виталия Мутко, что Госсовет будет «уже не просто будет совещательным органом», заставляет предположить, что будет реализован именно второй вариант».

Напомним, Владимир Путин в послании 15 января 2020 года озвучил предстоящие изменения в Конституции и повышении роли Госсовета. После оглашения послания в отставку ушло правительство РФ, а 16 января Госдума согласовала на место председателя правительства РФ главу ФНС Михаила Мишустина.