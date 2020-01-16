Киев, , 12:26 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук намерен сломать «старую систему» на Украине для того, чтобы «перезагрузить страну». Об этом он 16 января написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Главная цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую», — написал украинский премьер-министр.

Также он добавил, что его правительство будет ещё настойчивее заниматься искоренением коррупции и перекрыванием потоков.

При этом Гончарук подчеркнул, что правительство Украины ведёт работу над тем, чтобы реальные изменения в стране мог почувствовать каждый её гражданин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Алексей Гончарук заявил в своем видеообращении в соцсети Facebook, что на президента Украины, правительство страны и на него лично как премьер-министра, идут массированные информационные атаки.