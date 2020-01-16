Грозный, , 12:20 — REGNUM Председатель правительствa Чечни Муслим Хучиев назначен временно исполняющим обязанности руководителя республики. Такое распоряжение главы региона Рамзана Кадырова опубликовано на сайте главы и правительства Чечни.

Распоряжение датировано 13 января. Кадыров отметил в документе, что решение связано с его временной нетрудоспособнoстью.

Пресс-секретарь чеченского лидера Альви Каримов пояснил, что Кадырову потребовался курс лечения, сопряжённый с медицинскими процедурами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Кадыров был единственным из руководителей субъектов Северо-Кавказского федерального округа, кто не присутствовал на оглашении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.