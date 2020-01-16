Киев, , 12:20 — REGNUM Фракция «Слуга народа» в Верховной раде провела сигнальное голосование по вопросу отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука, заявила депутат парламента Ирина Верещук, сообщил 15 января телеканала «Эспресо».

По её словам, депутаты возмущены высказываниями в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которые прозвучали на опубликованных аудиозаписях.

«Ставили вопрос о его возможной отставке. Мы даже голосовали. То есть, это было сигнальное голосование», — рассказала Верещук.

Она отметила, что у премьер-министра есть иммунитет, который не позволяет парламенту отправить его в отставку.

«Единственный, как я сегодня понимаю, вариант развития событий — это написанное собственноручно заявление господином премьером Гончаруком. Пусть решение принимает президент», — подытожила политик.

Напомним, ранее в интернете появились аудиозаписи, на которых человек, чей голос похож на голос Гончарука, обсуждает способы обмануть Зеленского, обеспокоенного состоянием украинской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, позже Алексей Гончарук опубликовал видео, в котором обвинил некие силы в атаках на него и правительство и перечислил экономические «успехи» Украины.

Читайте также: Премьер-министр Украины рассказал о массированных информационных атаках