Джакарта, , 12:12 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди сделал заявление о проведении пятого по счету фестиваля Индонезия в Москве, сообщает Sindonews.

По словам посла, фестиваль планируется провести с 31 июля по 2 сентября 2020 года. Бизнес-форум состоится 30 июля.

Вахид Суприяди заявил, что в прошлом году в бизнес-форуме приняли участие 700 предпринимателей из России и Индонезии. На бизнес-форуме также было достигнуто соглашение на сумму 10,7 млн долларов США.

Издание отмечает, что число посетителей фестиваля в 2019 году снизилось до 117 тысяч человек. В тот день была плохая погода, шел дождь, температура воздуха составляла 5−9 градусов.

«В этом году цель фестиваля достичь 135 тысяч посетителей. Если в прошлом году было достигнуто соглашений на сумму 10,7 млн долларов США, то теперь мы надеемся на сумму в 15 млн долларов США», — отметил Вахид Суприяди.

Посол Индонезии в Российской Федерации добавил, что число российских туристов продолжает расти с каждым годом. Кроме того, индонезийский язык также начинает пользоваться популярностью в России. В некоторых кампусах, таких как Казанский федеральный университет, открыты уроки индонезийского языка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийская продукция малого и среднего бизнеса стремится более широко проникнуть на российский рынок.

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