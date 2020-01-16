Киев, , 12:11 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объясняет появление аудиозаписей с якобы с участием его и других высокопоставленных чиновников тем, что против команды президента Зеленского работают много людей, «которым хотелось, чтобы новой власти ничего не удалось».

Об этом он заявил сегодня, 16 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гончарук подчеркнул, что цель работы команды Зеленского, в которую входит и он — «перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без «схематозов» и договорняков».

«Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не напугать! Мы будем еще упорнее искоренять коррупцию и перекрывать потоки», — заявил украинский премьер.

Вместе с тем, он не стал прямо комментировать, являются ли опубликованные записи аутентичными, и если да — корректны ли были его заявления в адрес Зеленского по своей сути.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии прессе предположил, что записи могут быть склеены, чтобы создать соответствующий эффект. По его мнению, речь идет о заседании стратегической сессии по финансовой стабильности, которое продолжалась 3 часа.

«Если выдергивать из контекста, то потом могут быть «замечательные» нарезки… На самом деле у Гончарука не такая позиция», — отметил депутат.

Отметим, что в офисе Зеленского скандал с опубликованными записями по-прежнему никак не комментируют.