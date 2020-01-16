Москва, , 12:08 — REGNUM На каждую попытку реваншистов переписать историю Россия должна отвечать фактами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 января, комментируя высказывания депутата Европарламента от «Европейской народной партии» Манфреда Вебера.

Как сообщалось ранее, Вебер в своем выступлении заявил, что его партия выступает против «попыток Путина переписать историю» и что именно «пакт Молотова — Риббентропа привёл к началу Второй мировой войны».

«Ничего другого от представителя Европейской народной партии ожидать и не приходится. Эта партия только по названию народная, но на деле представляет интересы крупного капитала. Такого же капитала, который в своё время двигал Гитлера сначала к власти, а потом — на восток, а в других европейских странах подталкивал правительства к сдаче перед Третьим рейхом, к коллаборационизму.

Истории этим реваншистам переписать не удастся, но на каждый их писк мы должны отвечать мощным залпом фактов. Вот один из них. Речь идёт об оценке советско-германского договора о ненападении и ввода советских войск на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины в 1939 году, данной в октябре 1939 года Уинстоном Черчиллем — вовсе не другом СССР:

«Россия проводит хладнокровную политику собственных интересов. Мы бы предпочли, чтобы русские армии стояли на своих нынешних позициях как друзья и союзники Польши, а не как захватчики. Но то, что русские войска должны были встать на этой линии, было совершенно необходимо для обеспечения безопасности России от нацистской угрозы. Во всяком случае, эта линия существует и, следовательно, создан Восточный фронт, на который нацистская Германия не посмеет напасть».

Именно так в своём радиообращении сказал тогда видный британский деятель и будущий премьер-министр: «Восточный фронт», фронт против Германии.

И действительно, оккупировавшие территорию Польши германские дивизии не только не были по окончании военных действий переброшены на западный фронт, что, несомненно, произошло бы, стань Германия и СССР реальными союзниками, но число их постоянно наращивалось.

Несмотря на снятую с них Советским Союзом значительную часть военного бремени, Англия и Франция, однако, так и не начали активных действий против Гитлера в континентальной Европе ни непосредственно в сентябре 1939 года, ни позже, вплоть до высадки англичан в Италии в 1943 году — позор Дюнкерка не в счёт.

Излишне говорить, что не начали они действий и против СССР, а наоборот, взяли линию на подготовку будущих союзнических отношений с ним. Таков был реальный крупный успех внешней политики Сталина, который как кость стоит в горле сегодняшних реваншистски настроенных западных противников нашей страны», — отметил Михаил Демурин.