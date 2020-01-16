Москва, , 12:13 — REGNUM Размеры консульского сбора за оформление шенгенских виз для российских граждан не изменятся, сбор составляет €35. Об этом заявил журналистам 16 января глава представительства Евросоюза в РФ посол Маркус Эдерер.

Он прокомментировал сообщения в прессе о том, что страны ЕС повышают сборы за оформление туристических виз для иностранцев. Российских граждан это не коснётся, многократная шенгенская виза для них по-прежнему будет стоить €35, отметил посол.

Евросоюз весьма заинтересован в увеличении потока туристов из России, пояснил Эдерер. Он добавил, что именно граждане РФ получают больше всего шенгенских виз.

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