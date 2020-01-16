Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп угрожал лишить Украину не только военной, но и любой другой помощи. Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил соратник личного адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани Лев Парнас, передаёт Associated Press.

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Так, по его словам, Вашингтон угрожал прекратить любую помощь Украине при отказе объявить о расследовании в отношении бывшего вице-президента Соединённых Штатов, кандидата Демократической партии на предстоящих выборах президента США Джозефа Байдена. Парнас заявил, что передал этот ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому в качестве представителя Трампа.

Также Парнас заявил, что запретом вице-президенту Майку Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского глава Белого дома намеревался показать всю серьёзность этого ультиматума.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года президент Соединённых Штатов Дональд Трамп принял решение заморозить программу оказания военной помощи Украине, размер которой годом ранее составил $250 млн, до тех пор пока Вашингтон не удостоверится, что при финансировании иностранных государств интересы США «ставятся во главу угла».

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По данным CNN, такое распоряжение было отдано Белым домом 25 июля примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Добавим, что госсекретарь США Майк Помпео, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и глава минобороны США Марк Эспер отговаривали американского лидера от решения заморозить военную помощь Украине.

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