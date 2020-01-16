Тегеран, , 12:02 — REGNUM Иран сейчас обогащает уран в больших объемах, чем до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий в 2015 году, заявил 16 января иранский лидер Хасан Рухани.

«Мы обогащаем больше урана, чем до заключения сделки», — цитирует его Reuters.

Он добавил, что давление на Иран усилилось, однако Тегеран продолжает развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января правительство Ирана объявило, что страна больше не будет соблюдать какие-либо ограничения, установленные в 2015 году в Совместном всеобъемлющем плане действий, о количестве центрифуг для обогащения урана. В Тегеране назвали этот шаг «последним».

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