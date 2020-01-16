Бишкек, , 12:01 — REGNUM Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев встретился с супругой Раисой и младшим сыном Кадыром. Об этом 16 января сообщает издание 24. kg со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

По его словам, разрешение на встрече также предоставлено старшему сыну Сейидбеку Атамбаеву. Слесарев отметил, что приступил к изучению материалов дела и результатами экспертиз.

Напомним, в ноябре 2019 года адвокат Замир Жоошев заявил, что супруге Алмазбека Атамбаева не дают разрешение на свидание с мужем. Бывший президент Киргизии подозревается в совершении восьми преступлений, в том числе организации массовых беспорядков, покушении на убийство, убийстве, организации убийства и других.

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