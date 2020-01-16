Москва, , 11:57 — REGNUM Михаил Мишустин займёт кресло председателя правительства через полтора часа после рассмотрения вопроса о его назначении на пленарном заседании Госдумы. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Полчетвёртого решение будет принято, полпятого президент издаст указ, Михаил Мишустин в 17:00 въедет в свой кабинет», — заявил Жириновский.

Ранее Совет Думы утвердил порядок рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост председателя правительства. Депутаты начнут рассматривать вопрос в 14:00, у каждой из четырёх фракций Госдумы будет по два вопроса.