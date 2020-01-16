Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Политические предпочтения жителей Грузии узнали работники Национального демократического института (NDI). Результаты исследования были опубликованы NDI 16 января.

Респондентов попросили назвать партию, за которую бы они отдали свой голос, если бы выборы начались завтра.

Опубликованные данные показывают, что с большим отрывом лидирует правящая партия «Грузинская мечта». За нее «проголосовали» 20% опрошенных. 14% ответили, что их не устраивает никакая партия, и столько же не стали отвечать.

Партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, получила в ходе опроса 13%. «Европейская Грузия — Свободные демократы», отколовшаяся ранее от ЕНД, взывает доверие у 8% опрошенных, а «Лейбористкая партия» — 5%.

«Альянс патриотов», «Новая Грузия», «Демократическое движение — Единая Грузия» и «Гирчи» набрали соответственно 4%, 3%, 3% и 2%.

Опрос мнения проходил с 19 ноября по 13 декабря 2019 года. Опрошено было 2180 человек на основе выборки путем прямого интервьюирования.

Как передавало ИА REGNUM, ближайшие парламентские выборы в Грузии назначены на октябрь текущего года. NDI ранее опубликовал данные, что 57% опрошенных негативно оценили работу текущего парламента.

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