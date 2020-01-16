Минск, 16 января 2020, 12:11 — REGNUM Участники заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске планируют определить новые участки разведения сил в Донбассе, заявил представитель ЛНР Роман Иванов, сообщил 16 января «Луганский информационный центр».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова отреагировала на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о затягивании процедуры отвода сил от линии соприкосновении. По словам Никоноровой, процесс затягивает именно украинская сторона.
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