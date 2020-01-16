Минск, 16 января 2020, 12:11 — REGNUM Участники заседания Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске планируют определить новые участки разведения сил в Донбассе, заявил представитель ЛНР Роман Иванов, сообщил 16 января «Луганский информационный центр».

«На сегодняшнем заседании стороны планируют обсудить соблюдение режима прекращения огня, а также определить новые участки разведения сил и средств», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова отреагировала на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о затягивании процедуры отвода сил от линии соприкосновении. По словам Никоноровой, процесс затягивает именно украинская сторона.

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