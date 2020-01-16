Триполи, , 11:58 — REGNUM Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж будет принимать участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, которая намечена на 19 января текущего года. Об этом 16 января сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

«Глава ПНС Саррадж подтвердил свое участие в берлинской конференции», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что он надеется на то, что президент России Владимир Путин примет участие в конференции по вопросам мирного урегулирования в Ливии в Берлине.