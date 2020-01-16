Симферополь, , 11:52 — REGNUM Часть министров из правительства Медведева, скорее всего, сохранят свои посты в новом правительстве. Такое мнение 16 января корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Владимир Джаралла.

«Итак, перезагрузка власти началась. Неожиданно и очень эффектно. Невольно вспоминаешь слова Салтыкова-Щедрина: «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления». Понятно, что в условиях преемственности российской власти часть министров, скорее всего, сохранят свои посты в новом правительстве», — отметил политолог.

По его словам, уже видны очертания новой политической конструкции РФ — чуть больше власти остальным ветвям, но с прежней ролью президента, безусловно, главной.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и конституционной реформе. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя ФНС Михаила Мишустина.

Читайте ранее в этом сюжете: Перезагрузка власти изменит ситуацию в России — политолог