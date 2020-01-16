Сеул, , 11:45 — REGNUM Деятельность южнокорейского президента Мун Чжэ Ина одобряют 45,1% его соотечественников, передаёт 16 января KBS со ссылкой на исследовательскую организацию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного в период с 13 по 15 января среди 1506 человек старше 19 лет, не одобряют деятельность президента также не мало южнокорейцев — 51,2%.

По данным специалистов, уровень одобрения политики президента сократился из-за подачи петиций в Национальную комиссию по правам человека по делу семьи бывшего министра юстиций Чо Гука, разногласий по поводу проведения новогодней пресс-конференции и проведения обыска в президентской администрации.

По сравнению с результатами прошлого опроса уровень поддержки президента сократился на 3,7%, а уровень неодобрения, напротив, вырос на 4,7%.

Уровень поддержки современной Демократической партии сократился на 4,1%, до 37%, однако уровень поддержки партии «Свободная Корея», напротив, вырос на 1,1%, до 32,4%.