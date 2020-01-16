Варшава, , 11:38 — REGNUM До 2014 года польско-росскийские отношения были вполне хорошими, однако после того, как Варшава поддержала госпереворот на Украине, Варшава стала врагом для Москвы. Об этом в своей статье для Myśl Polska сообщила профессор Ягеллонского университета Анна Разьны.

По ее словам, до событий в Киеве 2014 года Россия не проявляла признаков антипольского настроя. Ряд польских политиков в ущерб собственной стране решили претворять в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков, считает она.

Разьны утверждает, что эти политики обратились к концепции восточной политики Ежи Гедройца, согласно которой существование «большой Украины» в сталинско-хрущевском географическом формате гарантирует, что Польше не угрожает «опасность» со стороны России.

После же евромайдана все действия Варшавы на международной арене подчинены борьбе с Россией, среди них — санкции, блокирование газопровода «Северный поток — 2», а также снос памятников красноармейцам, резюмировала профессор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Варшаву в подрыве российско-польских отношений. По ее словам, представители Варшавы много лет подрывали работу экспертов, и двусторонние отношения. Такие действия Польши, как снос памятников борцам с фашизмом и «запевальная» роль в принятии санкций, серьезно осложнили отношения между сторонами.

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