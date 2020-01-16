Ташкент, , 11:37 — REGNUM В рамках официального визита и. о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан на ужин был приготовлен узбекский лагман. Об этом сообщили 16 января в пресс-службе посольства РФ в республике.

«В Ташкенте приготовили лагман для министра — одно из любимейших блюд Сергея Викторовича. Мягкая сила по-узбекски в действии», — говорится в сообщении посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−16 января Сергей Лавров находится с официальным визитом в Узбекистане. И.о. главы МИД уже встретился со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым и президентом республики Шавкатом Мирзиёевым.

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