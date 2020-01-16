Джакарта, , 11:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отметил, что бюджет, который правительство должно потратить на строительство новой столицы государства, не будет превышать 100 трлн рупий (7,3 млрд долларов США), сообщает Kompas.

«Правительство потратит не более 100 трлн рупий», — заявил глава государства, добавив, что бюджет будет использован для создания базовой инфраструктуры.

Издание отмечает, что остальные денежные средства пойдут от частного сектора. Площадь новой столицы составит 5600 га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что перемещение столицы государства на Калимантан не ограничивается только физическим перемещением органов власти.

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