Киев, , 11:42 — REGNUM На президента Украины, правительство и лично премьер-министра Алексея Гончарука идут массированные информационные атаки. Об это заявил сам Гончарук 16 января в своём видеообращении, опубликованном на официальной странице в социальной сети Facebook.

По его словам, с самого начала против президента и правительства Украины работают люди, которые хотят провала новой команды.

«В последнее время против меня лично и против правительства развернулись массированные медиа-атаки в социальных сетях и СМИ», — заявил Гончарук.

По его мнению, это свидетельствует о том, что его команда на правильном пути, а атаки вызваны тем, что правительство перекрыло много коррупционных потоков и схем.

Гончарук также рассказал, что кредиторы начали давать Украине в долг под рекордно низкий процент. Он считает, что у кредиторов растёт доверие к Украине, экономика растёт, а объём инвестиций увеличивается.

«Если это не позитивные изменения в экономике, то я в ней полный профан», — подытожил премьер-министр Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине разгорелся скандал после того, как в интернете была опубликована видеозапись, якобы сделанная на совещании членов правительства Украины. На записи слышно, как человек, чей голос похож на голос Гончарука, обсуждает, как можно обмануть президента Украины Владимира Зеленского, обеспокоенного состоянием экономики Украины и курсом гривны относительно доллара.

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