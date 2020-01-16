Симферополь, , 11:39 — REGNUM Правительство Дмитрия Медведева давно работает вхолостую, особенно после выполнения «грязной работы» в виде пенсионной реформы, поэтому его отставка вполне логична. Такое мнение 16 января корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Владимир Джаралла.

«Вчерашнее послание президента Путина чётко делится на две части. Социальная: главная стратегическая проблема будущего — демографическая. Её можно решать, меры объявлены. Однако это имеет и долгосрочные последствия. Отсюда темы про образование и здравоохранение. Здесь есть подводные камни: источники финансирования (местные или федеральные) и саботаж со стороны среднего звена управленцев и местных, региональных властей, которые хотят лишь спокойной жизни и работы с бюджетными средствами», — отметил политолог.

Но, по его словам, всё меняет третья часть послания президента — конституционная реформа, а затем и внезапная отставка правительства Медведева.

«Отставка полностью неожиданная, не прогнозируемая никем. Причины этого шага очевидны: правительство давно работает вхолостую, особенно после выполнения «грязной работы» в виде реформ за счёт людей, в том числе пенсионной. Никакие сигналы не проходят. Вне всякого сомнения, перезагрузка власти изменит ситуацию, оживит её», — уверен Владимир Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и конституционной реформе. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя ФНС Михаила Мишустина.

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