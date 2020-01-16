Симферополь, 16 января 2020, 11:39 — REGNUM Правительство Дмитрия Медведева давно работает вхолостую, особенно после выполнения «грязной работы» в виде пенсионной реформы, поэтому его отставка вполне логична. Такое мнение 16 января корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог Владимир Джаралла.
Но, по его словам, всё меняет третья часть послания президента — конституционная реформа, а затем и внезапная отставка правительства Медведева.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратился 15 января к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сосредоточившись на вопросах улучшения качества жизни граждан и конституционной реформе. После его выступления правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, а глава государства предложил на пост премьер-министра руководителя ФНС Михаила Мишустина.
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