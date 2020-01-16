Москва, , 11:36 — REGNUM Новый посол Франции в России Пьер Леви прибыл в Москву для исполнения своих новых служебных обязанностей. Об этом 16 января сообщило французское посольство в Москве на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

«Новый назначенный посол Франции в России, господин Пьер Леви, прибыл в Россию», — говорится в сообщении французской дипмиссии.

Также в нём указывается, что новый французский посол в ближайшее время вручит верительные грамоты главе российского МИД, а затем президенту России.

Отметим, Пьер Леви заменит на этом посту Лори Бристоу, который покинул его 3 января текущего года. До этого Леви занимал пост главы французской дипмиссии в Польше с августа 2016 по 2 января 2020 года.