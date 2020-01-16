Москва, , 11:30 — REGNUM Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Госдуме заявил, что вопрос введения в РФ прогрессивной шкалы налогообложения сегодня не актуален. Об этом журналистам заявил депутат фракции КПРФ Сергей Гаврилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Он (Мишустин) объяснил, что из-за массовой нищеты населения — доходы меньше МРОТ у 20 млн граждан — нет среднего класса и не с кого собирать (налоги) по прогрессивной шкале», — заявил Гаврилов.

При этом, по его словам, увеличение налогов для «сверхбогатых» граждан Мишустин также неэффективным — вопрос надо решать большей прозрачностью и ответственностью.

«Сейчас вопрос (прогрессивной шкалы налогообложения) не актуален с точки зрения эффективности», — передал позицию Мишустина Гаврилов.