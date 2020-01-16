Москва, , 11:27 — REGNUM Выстроить систему тотального контроля за доходами всех домохозяйств с целью предоставления адресной помощи предложил кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом он сообщил 16 января журналистам депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Кандидатура Мишустина рассматривается 16 января на заседании фракции КПРФ в Госдуме. Один из тезисов Мишустина касается «малобюджетных семей». Он заявил, что в соответствии с посланием президента из федерального бюджета на поддержку таких семей будет дополнительно выделено 450 млрд рублей в 2020 году и 650 млрд рублей — в 2021 году.

В течение полутора лет в стране будет выстроена система тотального контроля за доходами всех домохозяйств для адресного предоставления государственной адресной помощи, отметил Мишустин.

Кандидат в премьер-министры выступил против прогрессивной шкалы налогообложения и освобождения от НДФЛ малоимущих, а также высказался за снижение нагрузки на бизнес и регуляторную гильотину.

Мишустину задали вопрос о сроках, необходимых новому правительству для обеспечения роста российской экономики темпами выше общемировых, после истечения которых должен быть поставлен вопрос об ответственности правительства и отставке. От конкретного ответа кандидат аккуратно ушёл, отметил Куринный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в премьер-министры Мишустин заявил, что в случае назначения на новую должность он в первую очередь займется снятием барьеров для бизнеса.

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