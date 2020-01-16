16 января 2020 | Время чтения 9 мин

Станислав Стремидловский, , 11:26 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Около сотни участников акции протеста, среди которых волыняне со всех уголков области — фермеры, участники «АТО», общественные активисты, а также представители Национального корпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — блокировали 14 января трассу на 503-м километре в селе Старовойтово Любомльского района, передают «Волинські Новини» (Луцк). Требование протестующих — отозвать скандальный законопроект о продаже земли. «Не знаю, правильно ли мы поступаем или нет в такой большой праздник, но все же думаю, что правильно, — заявил председатель Ассоциации фермеров и землевладельцев Волыни Руслан Хомич. — С одной стороны, украинские ребята в окопах на «нулевой» точке, а вот здесь, поближе к границе, на той же «нулевой» точке мы. Наступил критический время, когда Украина стоит перед выбором. Всё меньше тех людей, которые залезают в тракторы, у которых потрескавшиеся пятки, которые с утра до вечера в хлевах или на полях. Мы не можем апеллировать ко всем крестьянским хозяйствам Волыни. Они — обычные люди, которые не слишком разбираются в геополитике. А тем временем в телевизоре их убеждают, что это великое благо — продать землю, а завтра пойти и купить немецкий хлеб по 5 или по 6 евро. Вот только евро не будет на Украине». Аграрии опасаются, что законопроект о продаже земли прописан некорректно и содержит ряд юридических лазеек, позволяющих иностранным корпорациям и компаниям с подставными лицами скупить десятки и сотни гектаров украинской земли, в то время как у мелкого украинского фермера нет финансовой возможности и ресурсов с ними конкурировать.

Иностранцам откроют доступ к рынку земли только после референдума, а вот россиянам вообще запретят — в финальной версии законопроекта о земле были учтены интересы украинских граждан и интересы национальной безопасности Украины, сообщает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов) со ссылкой на правительственный портал. Сейчас возможность купить земельные участки открыта только гражданам и юридическим лицам Украины, участниками которых являются только граждане Украины, территориальным общинам и государству. Для всех без исключения лиц, физических или юридических, установлен лимит на землю. В одни руки — не более 10 000 гектаров. Запрещена продажа земли в 50-километровой зоне возле границы. Украинским компаниям с иностранными инвестициями не позволят купить землю, даже если земельный референдум примет иное решение. Любые соглашения, заключенные на «оккупированных» территориях, будут признаваться недействительными, кроме передачи земли по наследству. Это означает, что купля-продажа, передача в уставный фонд и другие способы отчуждения земли в Крыму или в ДНР и ЛНР, даже в случае их заверения «теневыми» украинскими нотариусами, будут признаны недействительными.

Европейские фермеры, работающие на Украине, выступили против запрета продажи земли иностранцам, информирует Zaxid.net (Львов). Они написали открытое письмо президенту, премьер-министру и председателю Верховной рады Украины. В письме говорится, что предложенная в законопроекте о рынке земли норма, которой иностранцам или компаниям, среди владельцев и основателей которых есть иностранцы, запрещается покупать землю сельскохозяйственного назначения, противоречит Конституции Украины. Фермеры-иностранцы отмечают, что не является крупными агрохолдингами и преимущественно работают в режиме семейных фермерских хозяйств, арендуя земельные паи. Принятие закона в действующей редакции, по их словам, приведет к тому, что они «частично или полностью потеряют средства к существованию». «Все мы годами строили свои хозяйства и вложили сотни тысяч или миллионы евро. Создали много рабочих мест, и в большинстве случаев мы были единственными работодателями в деревне. Многие поля пришлось рекультивировать и даже выкорчевывать кусты и деревья. Плоды этой работы будут пожинать другие», — говорится в письме. Также фермеры выступили против ограничения продажи земли иностранцам в приграничной зоне. Такую норму они трактуют как «дискриминацию».

Германия и Канада критикуют проект изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации, пишет «Збруч» (Галичина). Посольства этих стран раскритиковали проект конституционных изменений по децентрализации, внесенный в Верховную раду президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, в немецком посольстве заявили, что предлагаемые изменения не обеспечивают укрепление местного самоуправления на низовом уровне. «Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость!» — говорится в комментарии посольства Германии. Посольство Канады солидарно с критикой, которую ранее высказывали экспертные среды. «Канада разделяет обеспокоенность многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов по законопроекту №2598, ограничивающему демократические процессы», — отметили в посольстве.

13 декабря 2019 года Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины», напоминают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Предлагается ввести институт префектов. Префекта назначает на должность и освобождает от должности по представлению кабинета министров президент. Предполагается, что префект может останавливать действие актов местного самоуправления в связи с их несоответствием Конституции или законам с одновременным обращением в суд. Президент по представлению префекта может временно приостановить полномочия председателя общины, совета общины, областного совета и назначить временного государственного уполномоченного.

Жители Тернополя присоединились к всеукраинской акции протеста против проекта Трудового кодекса, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). Они считают, что новый кодекс ограничивает права работников и взамен защищает работодателей. «Он несет ряд ограничений для наемных работников, — отмечает председатель Тернопольского областного совета профсоюзов Андрей Присяжный. — Законопроект предусматривает, что большинство трудовых отношений между работодателем и наемным работником переводится в плоскость не общепринятого законодательства, а договоров. Такие нормы критикуют даже европейские профсоюзы. Украинские чиновники объясняют изменения желанием снять нагрузку с работодателей, оживить экономику, преодолеть безработицу. И это делать хотят урезанием прав наемных работников».

«Нафтогаз» и Газпром подписали новый контракт о транспортировке газа в Европу, сообщает «Панорама» (Сумы). Тексты подписанных контрактов и остальных документов по состоянию на 2 января еще не опубликованы. Однако основные положения контракта приблизительно известны. Он подписан на пять лет, хотя Украина добивалась десятилетнего контракта. Существенно снижаются объемы транзита российского газа через ГТС — в 2020 году он составит 65 млрд куб. м, а в 2021−25 годах — по 40 млрд куб. м. Для сравнения: в 2019 году через ГТС было прокачано 90 млрд куб. м российского газа. Существенно падает и плата за транзит, но тут в цифрах высшие украинские чиновники путаются, причем разница достигает нескольких миллиардов долларов. Зеленский заявил, что за пять лет Украина получит от «Газпрома» за транзит 7 млрд долл., тогда как в 2018−19 годах она ежегодно получала 3 млрд долларов. Министр энергетики и экологии Алексей Оржель заявил, что за пять лет Украина заработает 15 млрд долларов. Обе стороны также отказались от взаимных претензий. Некоторые эксперты называют подписанный контракт «нулевым вариантом», Украина сколько получила, столько и потеряла. Впрочем, в СМИ уже просочилась непроверенная информация о неких пяти фирмах, которые заключили контракт с «Газпромом» на поставку российского газа напрямую. Кому принадлежат эти фирмы и как это могло произойти, пока неясно. «Нафтогаз» уже четвертый год не покупает российский газ. Но если информация о пяти фирмах подтвердиться, это может оказаться теневой стороной подписанного контракта, о роли в которой нынешней высшей украинской власти нам предстоит еще узнать.

Горсовет Умани обнародовал официальный комментарий по поводу драки между местными и хасидами, передает «Провінція» (Черкассы). «10 января произошел инцидент между работниками охранной фирмы и хасидами, устанавливаются обстоятельства конфликта, — говорится в нем. — Участники конфликта тяжких телесных повреждений не имеют. Конфликт произошел на бытовой почве. Информация о массовости, а также применении ножей или палок сторонами конфликта не соответствует действительности. 11 января состоялась встреча местных активистов с хасидами. 12 января состоялась встреча в Уманском городском совете с представителями хасидов и при участии полиции, в том числе отдельной группы из Киева, Службы безопасности Украины. По результатам встречи достигли следующих договоренностей: для охраны могильного комплекса раби Нахмана будет привлечена Государственная служба охраны; совместно с городским советом хасиды продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения на всей территории историко-культурного центра брацлавских хасидов; будет поддерживаться оперативная связь между сторонами с целью предотвращения подобных инцидентов. Уманский городской совет акцентирует внимание на том, что этнического или религиозного повода ни в начале, ни в течение конфликта не было».

НАТО и Украина проведут совместные учения в Одесской области, информирует «Таймер» (Одесса). Совместные учения по предотвращению некоей критической ситуации на объектах инфраструктуры проведут в октябре 2020 года. Соответствующий документ подписал вице-премьер по евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. «Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. Цель — слаженно, своевременно и грамотно реагировать на кибератаки, нападения на порты, захват транспортных путей и другие угрозы», — говорится в сообщении. Учения получили название «Нерушимая стойкость — 2020». С украинской стороны примут участие представители минобороны, МВД, министерства энергетики, министерства инфраструктуры, «Нафтогаза», а также министерства культуры — всего около 200 специалистов. Оценивать учения будет Высшая морская школа США.

Китайская компания заинтересовалась ровенским аэропортом, пишет «Рівне Вечірнє» (Ровно). Председатель областного совета Александр Данильчук подписал меморандум о сотрудничестве с компанией POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED по развитию КП «Международный аэропорт Ровно». Подпись под документом поставили также председатель государственной областной администрации Виталий Коваль и директор аэропорта Игорь Насинюк. Меморандум стал логичным продолжением переговоров, которые велись с китайской компанией, которая заинтересовалась стратегическим для области объектом. Соглашение является декларацией намерений относительно будущего аэропорта. В частности, речь идет о возможности превратить аэропорт в международный хаб с учетом важности и необходимости реконструкции зоны для полетов и развития инфраструктуры грузовых перевозок. «С 2007 года я ищу для этого предприятия эффективного инвестора по трем причинам: сохранить стратегический для области и для западного региона объект, снять финансовую нагрузку из областного бюджета, а следовательно, и с налогоплательщиков, которые годами вынуждены содержать это убыточное предприятие, дать новую жизнь аэродрому, чтобы предприятие не только было самодостаточным, но и приносило прибыли», — отметил Данильчук. Компания POWERCHINA INTERNATIONAL GROUP LIMITED — это международная строительная корпорация, в которой работает более 200 тысяч человек.