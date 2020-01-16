Киев, , 11:25 — REGNUM Публикация т.н. «пленок» Гончарука — это по сути откровенное объявление войны Зеленскому, заявил 16 января украинский политический эксперт Сергей Фурса.

Эксперт считает, что украинский президент так долго не решался начать войну с Коломойским и Аваковым, что олигарх и министр начали боевые действия первыми.

Фурса напомнил, что накануне публикации аудиозаписей в украинских СМИ обсуждалась «безумная теория заговора про Оман и полеты в Москву», а до этого люди Коломойского позволяли себе атаковать только членов команды Зеленского или инициативы президента, но никогда его самого.

«Это война. И пусть президент не думает, что выйдет пропетлять. Не выйдет. И чем раньше он сам пойдет в наступление, тем легче ему будет», — заявил эксперт, подчеркнув, на опубликованных пленках записан «разговор нормальных людей человеческим языком о том, как объяснить сложные экономические вещи простым языком».

ИА REGNUM напоминает, что накануне на Украине были обнародованы аудиозаписи того, как премьер-министр Алексей Гончарук и ряд высокопоставленных чиновников экономического блока собирались на совещание к «тупому» президенту» Зеленскому.

После публикацииряд экспертов, политиков и источников заявили об отставке премьер-министра Гончарука в результате этого «кассетного скандала».