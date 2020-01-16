Киев, , 11:27 — REGNUM Кандидата на должность премьер-министра России Михаила Мишустина внесли в базу данных скандального сайта «Миротворец», сообщило 16 января издание «Обозреватель».

Данные чиновника появились на сайте вскоре после новости о решении президента РФ Владимира Путина выдвинуть его кандидатуру на должность премьер-министра.

В описании сказано, что Мишустин — «российский оккупант», который покушался на «суверенитет и территориальную целостность Украины». При этом создатели «Миротворца» ссылаются на новость 2015 года о том, что Мишустин посетил Ялту и провёл совещание с руководством Крымского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в базу данных сайта внесли информацию о пассажирах поезда, который первым прибыл в Крым по мосту через Керченский пролив.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после того, как законная власть на Украине была уничтожена вследствие вооружённого госпереворота. Население Крыма поддержало идею воссоединения с Россией на референдуме.