Владивосток, , 11:24 — REGNUM Михаил Мишустин не выглядит человеком, который пришёл на пост председателя правительства РФ «всерьёз и надолго», это скорее всего приемлемый вариант для переходного периода, прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM кандидатуру потенциального премьера ведущий политолог Дальнего Востока, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев.

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«Смена премьер-министра говорит о неудовлетворенности президентом реализацией национальных проектов в 2019 году. На это, как минимум, указывает кандидатура Михаила Мишустина, при котором налоговики стали заметно больше приносить денег в государственный бюджет. С другой стороны, не могу сказать, что в других сферах ФНС при нём добилась значимого прогресса. Поэтому однозначно оценить решение президента на данный момент нельзя.

Мишустин не выглядит человеком, который пришёл на пост председателя правительства «всерьёз и надолго», скорее его назначение связано с необходимостью выполнения конкретных стратегических задач до 2024 года. Кроме того, кандидатура Мишустина в некотором роде компромиссная — он равноудален от политических кланов и группировок, а значит он — приемлемый вариант для переходного периода», — считает Юрий Коломейцев.

Как сообщало ИА REGNUM, экспертное сообщество обсуждает кандидатуру главы правительства РФ Михаила Мишустина, предложенную президентом Владимиром Путиным. 15 января 2020 года правительство в полном составе ушло в отставку.