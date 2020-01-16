Новосибирск, , 11:16 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках работы на XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» прокомментировал отставку правительства РФ. Травников подчеркнул, что те кадровые изменения, которые состоялись накануне — очень важный сигнал.

Виталий Мутко в статусе исполняющего обязанности заместителя председателя правительства РФ не отменил участия в нашем заседании, подтверждает, что правительство и федеральное руководство намерены сохранить преемственность по укреплению роли субъектов Российской Федерации в выстраивании новых взаимоотношений, совершенствовании государственного управления. Об этом в своём послании и говорил Президент России Владимир Путин — о госуправлении, о сопровождении национальных проектов — совместно с регионами, об усилении роли губернаторов». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «В последние годы, особенно в 2019 году, взаимоотношения между регионами и федеральным центром, в частности — федеральным правительством — были подняты на очень высокий уровень. Это отражалось на очень важных решениях — в том числе, межбюджетных, на корректировке законодательства. И то, чтов статусе исполняющего обязанности заместителя председателя правительства РФ не отменил участия в нашем заседании, подтверждает, что правительство и федеральное руководство намерены сохранить преемственность по укреплению роли субъектов Российской Федерации в выстраивании новых взаимоотношений, совершенствовании государственного управления. Об этом в своём послании и говорил Президент России— о госуправлении, о сопровождении национальных проектов — совместно с регионами, об усилении роли губернаторов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне, 15 января 2020 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию российское правительство в полном составе уходит в отставку.