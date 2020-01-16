Пекин, , 11:14 — REGNUM Власти Китая высоко ценят вклад Дмитрия Медведева в развитие двусторонних отношений, заявил 16 января официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

По его словам, Медведев сделал важный вклад в развитие торгово-экономического, инвестиционного и энергетического и другого сотрудничества двух стран, Пекин высоко ценит это.

«Мы надеемся и уверены, что господин Медведев на своей новой должности продолжит вносить свой вклад в развитие российско-китайских отношений стратегического партнерства и сотрудничества в новую эпоху», — цитирует ТАСС министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. После на должность премьер-министра он выдвинул главу Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаила Мишустина. Сегодня, 16 января, депутаты Госдумы рассмотрят его кандидатуру.

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