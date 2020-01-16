Тирасполь, , 11:11 — REGNUM Приднестровье обратилось к Миссии ОБСЕ в Молдавии с призывом не допустить ухудшения ситуации в связи с введенным Молдавией запретом на пересечение молдавско-украинской государственной границы транспортными средствами, зарегистрированными в ПМР. Как передает ИА REGNUM, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом назвал блокадный шаг Кишинева вызовом для Приднестровья.

Он заявил о недопустимости ограничений в сфере свободы передвижения. Дело в том, что c 10 января Молдавия в одностороннем порядке запретила автотранспорту с приднестровскими номерами передвигаться через пограничные пункты пропуска.

Также на встрече обсудили проблему закрытия банковских счетов компаний из ПМР в Молдавии и уголовных дел, возбуждённых в отношении должностных лиц Приднестровья в Молдавии. Ранее стороны договорились решить эту проблему, но Кишинев так и не выполнил свои обязательства.

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