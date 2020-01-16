Идлиб, Сирия, , 11:53 — REGNUM До 3 тыс. человек могут покинуть за сутки идлибскую зону деэскалации в Сирии через пропускные пункты, также могут выехать 150 автомобилей. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, которое обнародовало 16 января Минобороны РФ.

Три пункта пропуска начали функционировать 13 января, они предназначены для выхода мирных жителей из зоны, которую контролируют боевики. Пропускная способность каждого пункта пропуска составляет до 1 тыс. человек и 50 автомобилей в сутки.

Гржданам, не имеющим мест постоянного проживания, подготовили центры временного размещения в провинции Хама.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Идлиб работает пропускной пункт «Абу-эд-Духур», в провинции Алепо — «Эль-Хадер», в провинции Хама — «Хабит». Районы идлибской зоны деэскалации до сих пор находятся под контролем боевиков.

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