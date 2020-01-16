Пхеньян, , 11:14 — REGNUM США намеренно не платят взносы в бюджет ООН поскольку преследует свои политические цели. Об этом сообщает северокорейская правительственная газета Minju Choson.

Согласно опубликованным данным, за последние два года США «задолжали» ООН более $1 млрд.

По данным Reuters, в 2018 году США не заплатили в бюджет ООН $381 млн, а в 2019 году — $674 млн.

«США отказываются платить по политическим, а не по экономическим причинам, — говорится в сообщении. — Другими словами, не платя взносы США душат ООН, пытаясь заставить организацию не препятствовать Вашингтону в покорении мира».

Отмечается, что США также не платили взносы в ЮНЕСКО с 2011 года.

Между тем, КНДР сама не перечисляет взносы в бюджет ООН, аргументируя это тем, что банковская система, с помощью которой осуществляются международные операции, может быть заблокирована из-за международных санкций.