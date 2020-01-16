Киев, , 11:08 — REGNUM На обнародованных накануне аудиозаписях окружение Зеленского, по сути, обсуждает, как одурачить президента, заявил 16 января украинский политический эксперт Михаил Чаплыга, комментируя разразившийся на Украине новый «кассетный скандал».

«Многое я, конечно, и без этих сливов знал и о многом писал в части пирамиды министра финансов Маркаровой и госдолга — но не думал, что правительство и окружение президента считают его идиотом», — отмечает эксперт.

Чаплыга в такой ситуации считает для Зеленского правильным отправить в отставку Гончарука и других фигурантов скандала.

Такого же мнения придерживается влиятельный журналист Наталья Влащенко, отмечая непростой выбор президента Зеленского.

«Отправить в отставку Гончарука и других причастных к скандалу — кризис. Не отправить — кризис политической воли и репутации. Но если бы я была советником — отправила бы, ни секунды не раздумывая, так как лучше ужасный конец, чем ужас без конца, и у следующих не будет времени на сарказм — займутся делом».

ИА REGNUM напоминает, что 15 января была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с рядом ведущих экономических чиновников страны, в ходе которого участники совещаются, как объяснить президенту Зеленскому некоторые вопросы, в частности, рост курса гривны. В ходе беседы якобы Гончарук жалуется на «примитивное понимание» экономических процессов у президента.

Поздно вечером 15 января пресс-служба правительства Украины заявила, что не располагает информацией о подлинности каких-либо аудио — или видеозаписей, которые распространяются в сети Интернет, а сопутствующая «сливу» информация об отставке премьер-министра Гончарука «не соответствует действительности».

Офис президента Украины до сих пор скандал не прокомментировал, и судя по всему, не собирается этого делать.