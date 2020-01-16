Москва, , 11:07 — REGNUM После окончания срока полномочий на посту президента РФ в 2024 году Владимир Путин может возглавить партию «Единая Россия». Такой вероятности не исключил источник газеты «Коммерсантъ», близкий к администрации главы государства.

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Собеседник подвернул, что именно у правящей партии будет контроль над правительством, и преемнику Путина на президентскому посту придётся с ней считаться. Однако это не единственный возможный вариант. Предполагается, что нынешний руководитель страны может перейти в Госсовет иди Совет Безопасности.

«Всё будет зависеть от того, как именно будут изменены полномочия, о которых упомянул президент», — считает источник издания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил провести конституционную реформу. В частности, глава государства предложил включить в Конституцию нормы о Государственном совете, а также передать часть президентских полномочий парламенту.

Так, у Госдумы РФ появится право утверждать состав правительства, членов которых президент будет обязан назначить, а назначение руководителей силовых ведомств будет проходить по итогам консультаций с Совфедом.