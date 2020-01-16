Москва, , 11:07 — REGNUM Все министры силового блока правительства РФ находятся на своих местах, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM.

«Я считаю, что все министры силового блока находятся на своих местах, включая министров среднего образования и культуры. Я отношу эти ведомства также к силовому блоку, поскольку в незапамятные времена было сказано, что «знание — сила», а культуру у нас принято называть «мягкой силой». Иными словами, министры внутренних и иностранных дел, обороны, чрезвычайных ситуаций у нас вполне на своих местах, — сказал Вассерман. — И я надеюсь, что они останутся и в новом составе правительства. А кто войдет в экономический блок, не знаю, и даже не берусь гадать. Единственное, в чём я уверен, так это в том, что в стране есть превеликое множество вменяемых экономистов, и я надеюсь, что среди них будут те, кого пригласят в новый состав правительства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова, отставка премьер-министра России Дмитрия Медведева может быть связана не с конституционной реформой, а с новой позитивной социальной программой, которую стремится реализовать Кремль.

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