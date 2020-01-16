Аддис-Абеба, , 11:12 — REGNUM Политические группы в Эфиопии опротестовали дату проведения выборов в стране, объявленную представителями избирательной комиссии. Об этом передает ВВС Africa.

В Национальной избирательной комиссия Эфиопии (NEBE) предложили 16 августа в качестве даты голосования, а также объявили о месячной регистрации избирателей, которая начнется с 7 апреля.

Однако представители политических групп, а также организаций гражданского общества утверждают, что, поскольку середина августа является пиком сезона дождей в большей части Эфиопии, явка избирателей может оказаться крайне низкой.

Со своей стороны, председатель NEBE Биртукан Мидхекс признала, что августовские выборы уже создали материально-технические проблемы, добавив, что правовые и институциональные реформы сделали невозможным проведение выборов ранее.

Она также отметила, что проведение выборов в сентябре или октябре, как предполагалось ранее, будет неконституционным.

Напомним, что предыдущие выборы в стране состоялись в мае. Некоторые оппозиционные политики также задаются вопросом, готова ли Эфиопия к выборам, учитывая проблемы в сфере безопасности во многих регионах.