Джакарта, , 11:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что перемещение столицы государства на Калимантан не ограничивается только физическим перемещением органов власти, сообщает Kompas.

«Люди думают, что мы перемещаем министерства, президентский дворец, это не так. Мы хотим изменить культуру работы, мышление, это то, что мы хотим переместить», — заявил глава государства.

По его словам, необходимо сделать шаг к лучшей цивилизации, экономическое преобразование в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи подтвердило свою готовность содействовать развитию новой столицы Индонезии.

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