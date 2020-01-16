Сухум, , 11:03 — REGNUM План основных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Абхазии утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики. Об этом 15 января сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Согласно принятому плану, с 22 января по 11 февраля будут приниматься заявки от кандидатов на пост президента. Регистрация должна быть оформлена в течение 10 дней, и полный список зарегистрированных кандидатов должен быть готов не позднее 21 февраля.

Дата непосредственного голосования назначена на 22 марта, а его итоги должны быть готовы 25 марта.

Как передавало ИА REGNUM, дата повторных выборов президента Абхазии была назначена ЦИК после того, как Верховный суд отменил результаты выборов, закончившихся в сентябре 2019 года. Это происходило на фоне массовых волнений, когда протестующие штурмом взяли здание администрации президента. Вскоре президент республики Рауль Хаджимба подал в отставку, а парламент утвердил ее.

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