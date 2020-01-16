Москва, , 11:09 — REGNUM Американский военный контингент в странах Ближнего Востока наращивается вместо заявленного сокращения. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, которое обнародовало 16 января Минобороны РФ.

Ранее США объявили, что выводят свои подразделения, и это, несомненно, снизило бы напряженность в регионе. Однако Вашингтон продолжает наращивать воинский контингент, нагнетая обстановку, отмечено в заявлении.

Российская и сирийская стороны решительно осудили вооруженные атаки, которые продолжают США. Так, обострило обстановку во всём Ближневосточном регионе убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Кроме того, любыми способами США поддерживают очаги напряженности в Сирии, чтобы обосновать своё присутствие в этой стране, отмечено в документе.

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