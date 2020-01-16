Москва, , 10:55 — REGNUM В настоящее время появилась надежда, что новый состав правительства России будет ориентироваться на работоспособные экономические теории, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отставку правительства Дмитрия Медведева.

«Что это было? Во-первых, это была расчистка поля для президента РФ, — сказал Вассерман. — Раз он предложил новый порядок формирования правительства, то ему понадобилась возможность сформировать правительство последний раз в старом формате. Кроме того, в правительстве, работавшем у нас до сих пор, экономический блок придерживался теории, заведомо неработоспособной и гарантированно приводящей к рекомендациям несовместимым с жизнью. В частности этот блок признавался, что требования выдвигаемые президентом в майских указах в 2012 и 2018 годах для него неисполнимы».

Теперь, как пояснил Вассерман, есть надежда, что появится новый состав правительства ориентированный на работоспособные экономические теории.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова заметная часть прежних членов российского правительства может сохранить свои посты и при новом премьер-министре.

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