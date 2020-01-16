Москва, 16 января 2020, 10:55 — REGNUM В настоящее время появилась надежда, что новый состав правительства России будет ориентироваться на работоспособные экономические теории, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя отставку правительства Дмитрия Медведева.
Теперь, как пояснил Вассерман, есть надежда, что появится новый состав правительства ориентированный на работоспособные экономические теории.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций Михаила Нейжмакова заметная часть прежних членов российского правительства может сохранить свои посты и при новом премьер-министре.
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