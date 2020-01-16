Москва, , 10:52 — REGNUM Характерно, что отставка правительства РФ произошла на фоне ряда важных реформ, завершение которых ожидалось в ближайшей перспективе, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. Об этом он заявил ИА REGNUM 16 января.

«Можно вспомнить ту же реформу контрольно-надзорной деятельности, которой было посвящено последнее совещание Дмитрия Медведева с вице-премьерами и упоминание в новом послании президента. Подобные факты могут косвенно свидетельствовать, что заметная часть членов подавшего в отставку правительства могут сохранить свои посты после утверждения нового премьера. Как свидетельствует кадровая политика предыдущих лет, новые задачи (в том числе, например, в социальной сфере) далеко не всегда предполагают назначения новых кураторов их реализации», — полагает Нейжмаков.

По его словам, одним из событий, косвенно свидетельствовавших о планах президента предложить на пост главы правительства Михаила Мишустина, стало участие этого чиновника в заседании рабочей группы по подготовке послания Федеральному Собранию 13 января 2020 года — из членов правительства кроме главы ФНС в нем приняли участие только Антон Силуанов, Татьяна Голикова и Максим Орешкин.