Ташкент, , 10:52 — REGNUM Судами по уголовным делам в Узбекистане по итогам 2019 года рассмотрено 28 846 дел, что на 24,4% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Отмечается, что уголовные дела возбуждались в отношении 36 845 лиц, что на 24,2% меньше, чем в 2018 году. За год было оправдано и реабилитировано 859 человек. Общее число осужденных составило 27 603 человека, в том числе 6 957 получили реальные тюремные сроки. Еще 1368 осуждены условно.

За счет применения института примирения от уголовной ответственности освобождены 7 329 лиц. Кроме того, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана отменила решения нижестоящих судов в отношении 1037 лиц и изменила решения в отношении 581 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября первый заместитель начальника ГУ патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Даврон Зиёматов заявил, что преступность в общественных местах в республике сократилась на 31%.

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