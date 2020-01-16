Новосибирск, , 10:50 — REGNUM С нового года в структуре мэрии произошли изменения, которые были утверждены в ноябре 2019 года, сообщил мэр города Анатолий Локоть на своей странице в социальной сети Facebook.

«На сегодняшний день назначены руководители управлений, сформированных в составе департаментов после перераспределения полномочий. В департаменте по социальной политике мэрии Владимир Машанов возглавил управление по демографической политике. Напомню, ранее он был директором МП «Новосибирская аптечная сеть». Управление образовано из действующих отделов, которым переданы функции по обеспечению отдельных категорий граждан жильём, а также охраны здоровья и медицинского сопровождения социальных проектов. Эти задачи предстоит решать в рамках нацпроекта «Демография», — уточнил Локоть. — Руководителем управления по благоустройству общественных пространств, созданного в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики, назначил Вадима Полещука. С 2003 года он работал в управлении культуры мэрии заместителем начальника. Курировал ремонт и реконструкцию объектов, благоустройство парков Новосибирска. Занимался проектом Михайловской набережной. Напомню, к управлению перешли полномочия по содержанию зелёных зон, которые раньше относились к ведению департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. В связи с этим в его структуре тоже произошли изменения. Главное управление благоустройства и озеленения переименовано в управление автомобильных дорог мэрии. Его начальником остаётся Юрий Сердюк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 января 2020 года, начальником управления по благоустройству общественных пространств Новосибирска назначен Вадим Полещук.

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