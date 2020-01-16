Москва, , 10:45 — REGNUM Госдуме необходимо взвешенно подходить к вопросу о даче согласия президенту России на назначение председателя правительства, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Если мы чувствуем ответственность, мы должны тогда дальше обосновывать это решение и объяснять его нашим гражданам», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Выступая на встрече фракции «Единая Россия» с кандидатом на пост главы правительства России Михаилом Мишустиным, Володин отметил, что «многое удалось сделать в плане выстраивания коммуникаций и решения вопросов, которые ставил президент».