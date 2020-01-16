Грозный, , 10:39 — REGNUM Приоритеты, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, говорят о том, что самой главной ценностью России являются ее граждане. Такое мнение высказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«Президент России в очередной раз подчеркнул, что главной ценностью нашей страны является народ! Он призвал государственные органы всех уровней в своей деятельности опираться на простых людей и исходить из их чаяний», — написал спикер на своей странице в Instagram.

Даудов высказал уверенность в том, что команда Рамзана Кадырова, сформированная еще его отцом — Ахматом Кадыровым, готова к выполнению задач, поставленных президентом РФ, и добьется «новых результатов в укреплении и развитии нашей великой Родины».